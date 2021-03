Het was ouderwets druk bij HMC toen eerste coronapatiënt binnenkwam: ‘Eindelijk, dacht ik’

Kunnen we deze zomer weer naar de Parade? Als het aan de gemeente ligt wel

11 maart Slaat de Parade in juli haar tenten weer op in het Westbroekpark? Als het aan de gemeente Den Haag ligt wel. De gemeente gaat de Parade helpen met circa 75.000 euro aan steun die het noodlijdende theaterfestival had aangevraagd om deze zomer weer in Den Haag te kunnen draaien.