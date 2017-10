'Het was overweldigend'

Steeds vaker halen zieke mensen via internet geld op, om in het buitenland een dure behandeling te ondergaan die door de zorgverzekeraar niet wordt vergoed. Maar hoe is het om je zo kwetsbaar op te stellen op sociale media?

Veel mensen delen op sociale media de leuke, positieve momenten in hun leven. ,,Normaal gedrag’’, weet mediapsycholoog Mischa Coster. ,,Het is menselijk om niet het achterste van je tong te laten zien, om vooral dingen te delen die leuk zijn.’’

Het totale tegenovergestelde daarvan is iedereen in je omgeving én op sociale media te laten weten dat je ziek bent en geld nodig hebt. En juist dat gebeurt de laatste tijd veelvuldig. ,,Op zo’n manier geld vragen maakt iemand ontzettend kwetsbaar, want je zet je privacy aan de kant. Iedereen weet van je ziekte’’, aldus Coster. ,,Je kan ervoor kiezen het met maar een paar mensen te delen, maar als het erom gaat geld op te halen voor een behandeling is een groot bereik van belang. Hoe meer geld je immers kunt ophalen. Het is vaak toch het laatste redmiddel, de enige kans op een langer leven.’’

Quote Het is vaak toch het laatste redmiddel, de enige kans op een langer leven Mischa Coster

Ook volgens crowdfundingwebsites is het geheim achter een succesvolle actie om zoveel mogelijk mensen te bereiken. ‘De allergrootste tip die we kunnen geven is om je droom zo vaak en zoveel mogelijk te delen via Facebook’, stelt website Dreamordonate.com. ‘Het is belangrijk om je actie direct te delen via alle sociale-mediakanalen waar je een account hebt’, raadt Doneeractie.nl mensen aan.

De persoon die in Nederland misschien wel de meeste aandacht genereerde met een inzamelingsactie, is Sabine Wortelboer uit Den Haag. Het meisje overleed in mei dit jaar. Eind juni vorig jaar riep ze samen met haar broer Sol (presentator en acteur) mensen op om geld te doneren, zodat ze in het Amerikaanse Houston een behandeling kon ondergaan. Ze had een zeldzame hersentumor. Haar overlevingskans in Nederland was slechts 2 procent, in Amerika maar liefst 65 procent. ,,De behandeling daar kostte drie ton. Geld dat wij niet hadden. We keken naar mogelijkheden. Hebben we rijke ooms of tantes? Nee ook niet. Onze hoop, ons laatste redmiddel, was uiteindelijk crowdfunding’’, blikt Sol Wortelboer terug.

Video

Volledig scherm Sabine en Sol © Paul Bergen De actie werd begonnen met een video van Sol en zijn zusje op een bankje. ,,We hebben aan vrienden, familie, aan heel Nederland, uitgelegd wat er aan de hand was en wat we nodig hadden.’’ En met succes. Het filmpje werd opgepakt door landelijke media en mensen doneerden massaal geld voor de behandeling van Sabine.



Het meisje was volgens haar broer nooit zo van de sociale media. ,,Ze was zich ervan bewust dat ze zich heel kwetsbaar zou opstellen als dit alles werd gedeeld via sociale media. Maar ze zag er wel de noodzaak van in.’’

De 43-jarige Carl Post uit Voorburg stond er precies zo in, toen hij een paar maanden geleden besloot sociale media in te schakelen om een ms-behandeling in het buitenland te kunnen betalen. ,,Het was voor mij de enige manier om aan geld te komen. Door mijn ziekte kan ik ook niet werken’’, vertelt hij.

In 2010 kreeg Post te horen dat hij leed aan een ‘primair progressieve’ vorm van ms (multiple sclerose). De wereld van de vader van twee jonge kinderen stortte in. Sindsdien gaat hij geleidelijk achteruit, dat merkt hij vooral aan zijn benen. ,,Ieder jaar ga ik na wat ik vorig jaar nog kon. En steeds loop ik een paar honderd meter minder.’’ Op dit moment kan hij maximaal 200 meter lopen en maakt hij veel gebruik van een rolstoel.

Vorig jaar nam hij via het televisieprogramma RTL Late Night kennis van het verhaal van Boaz Sperman, een Nederlander met ms die via crowdfunding geld had opgehaald om een stamceltherapie in Zweden te ondergaan. ,,Hij ging in een rolstoel naar binnen en kwam lopend weer naar buiten. Hij liep maar een heel klein stukje, maar toch.’’

Quote Er zijn medicijnen voor ms, maar niet voor mijn vorm Carl Post Dat wilde Post ook. ,,Want het is mijn laatste strohalm. Er zijn medicijnen voor ms, maar niet voor mijn vorm. De stamceltherapie is er al wel in Nederland, maar niet voor ms-patiënten. Vermoedelijk wel over een paar jaar, maar daar heb ik niet genoeg tijd meer voor.’’ Dus zette hij binnen drie weken een stichting op, bouwde een website en ging van start.

In het begin had hij er wel moeite mee om geld te vragen aan vreemden. ,,Maar iedereen zei tegen me dat ik daar maling aan moest hebben. Ik heb het niet nodig voor een tropische vakantie.’’

Ook was hij eerst onzeker als hij de straat opging met zijn scooter, een vervoermiddel waar hij nog wél gebruik van kan maken. ,,Ik dacht: Dan zien mensen mij in het kader van mijn actie in een rolstoel zitten, maar rij ik op straat met een scooter. Ik was bang dat ik daar op afgerekend zou worden. Ik schaamde me ervoor. Maar daar heb ik me overheen gezet, want waarom moet ik mij schamen? Het is een prijs die ik betaal voor iets veel groters en daar heb ik het graag voor over.’’

Quote Als je het niet doet, dan raak je je leven kwijt Mischa Coster

Het is volgens mediapsycholoog Coster een normale afweging die gemaakt wordt, voordat iemand zo’n actie op touw zet. Maar meestal resulteert het toch in hetzelfde resultaat: geld ophalen via internet. ,,Want op een gegeven moment maakt het niet meer uit. Als je het niet doet, dan raak je je leven kwijt.’’

,,Er waren momenten dat Sabine dacht: Bekijk het maar, ik zet niets op Facebook’’, zegt Sol Wortelboer daarover. ,,We hielden mensen op de hoogte van hoe het ging. Maar zij kreeg op een gegeven moment een gezwollen gezicht door de medicijnen en daar was ze onzeker over. Dat is dan moeilijk om te delen, dan voel je je inderdaad kwetsbaar.’’

Dubbele last

Mensen die dit pad bewandelen moeten er volgens Coster voor waken dat ze zich schuldig gaan voelen als een behandeling onverhoopt geen succes is. ,,Dat is een dubbele last, want je hebt geld gevraagd aan familie, vrienden en onbekenden en dan moet je gaan vertellen dat het voor niets is geweest. Maar daar ben jij niet verantwoordelijk voor.’’

Post, die onlangs genoeg geld ophaalde en in januari naar Mexico gaat voor zijn stamceltherapie, verwacht daar geen last van te hebben. ,,Ik heb geen moeite om dat te delen. Mensen verwachten wel een bericht en dat komt er ook. Ik hoop alleen wel dat ik positieve verhalen kan vertellen.’’

Volledig scherm Portret van de inmiddels overleden Sabine Wortelboer © Paul Bergen Dat verantwoordelijkheidsgevoel had Sabine wel een beetje, herinnert Sol zich. ,,Ze had toen ze achteruit ging en na een aantal tegenslagen het gevoel dat het allemaal niet meer hoefde. Maar ze ging door voor haar familie, haar vriendje, haar vrienden. Ik denk dat als het was gebleven bij wat er in Nederland mogelijk was, ze eerder op haar manier het idee had omarmd dat het klaar was.’’



Zo’n inzamelingsactie levert volgens Wortelboer veel meer op dan dat je ervoor inlevert. ,,Niet alleen financiële steun. Er komt ook heel veel liefde en emotionele steun. Het was overweldigend.’’ Hij denkt terug aan de laatste wens van zijn zusje: heel veel kaartjes ontvangen. En ja, een maand voor haar dood ontving het meisje tienduizenden kaarten uit heel Nederland en uit andere landen. Daarmee versierde ze haar kamers in het ziekenhuis en thuis. ,,Ik ben gefascineerd door en dankbaar voor de mensen die wilden helpen. Ze had permanent liefde om zich heen.’’

Ook Post ziet de voordelen in van zijn actie op sociale media. ,,Het is heel mooi, fijn. Soms krijg je ook steun uit onverwachte hoek. Zo kreeg ik laatst een bericht van iemand die ik van vroeger kende. Hij belde mij om te laten weten dat hij een grote donatie had gedaan. Hij kon het geld missen en wilde het graag aan mij geven.’’ Maar ook mensen die het juist niet ruim hebben, steunen de Voorburger. ,,Zo kreeg ik van een vrouw via Facebook het bericht dat ze 15 euro had gedoneerd, een bedrag waar zij waarschijnlijk een paar dagen van kon eten. Dat is zo’n mooi gebaar.’’

Trend

De kracht van sociale media noemt Coster dat. ,,Het is een trend om te verbinden. Mensen zien hoe krachtig het kan zijn en dat de kans op succes groot is.’’

In het geval van Sabine was het dat ook. Een succes. Maar wel een met een verdrietig einde. ,,Tijdens zo’n proces zit je in een soort productiemodus. Je gaat er volle bak tegenaan. We hebben samen toch een heel mooi groot traject beleefd.’’

Aan dat traject kwam na ongeveer een jaar een einde, toen Sabine op 8 mei op 15-jarige leeftijd op een vredige manier overleed. En ook dat werd met Nederland gedeeld. ,,Het voelde goed om te laten weten hoe het was gegaan, dat mensen ook dát meekregen en net als ons de vrede en rust aanschouwden. De actie heeft uiteindelijk niet geresulteerd in een langer leven, maar wel in een vreedzame dood.’’