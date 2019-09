Het wil maar niet tot onze botte koppen doordringen dat alles op aarde met elkaar verbonden is

De reden dat half (land)bouwend Nederland tot stilstand is gekomen is tweeledig: het komt door de klimaatlobby én Europa. De bemoeienis van Brussel met onze wetgeving maakt het mogelijk dat de groei van Nederland onmogelijk wordt gemaakt. Op het eerste gezicht is dat zeker een domper. De woningbouw in Den Haag komt knarsend en piepend tot stilstand, enkel en alleen vanwege onze ligging en onze omgeving. We worden juist gestraft omdat we goed voor onze groene omgeving hebben gezorgd. Hoewel de veelgenoemde ‘biodiversiteit’ in onze regio compleet gelul is. Er was hier namelijk niks toen de mens 50.000 jaar geleden om de hoek kwam kijken. Wij hebben dit deel van Nederland gebouwd op de bodem van de oceaan.