Het worden gouden tijden voor de verhuurders van Dixi-toiletten

Deskundi­gen adviseren tbs voor verdachte beschie­ting Saoedische ambassade

20 september De 40-jarige Mohamed A. uit Zoetermeer, die wordt verdacht van de beschieting van de ambassade van Saoedi-Arabië in Den Haag op 12 november vorig jaar, hangt een veroordeling tot tbs met dwangverpleging boven het hoofd. De man had een conflict met de ambassade omdat hij geen visum kreeg om in het islamitische land te gaan wonen. Volgens deskundigen lijdt de man aan een ‘waanstoornis met religieuze inkleuring’.