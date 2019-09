Het wordt druk op de Haagse fietspaden met uitbreiding van deelvervoer

Waarom een overvolle, bloedhete tram instappen of met de auto aansluiten in de file, als je ook op de scooter naar het strand kunt? Dat is wat menig Hagenaar afgelopen zomer dacht, want op hete dagen was er in de hele stad geen Felyx meer te reserveren. Alle tweehonderd elektrische deelscooters stonden geparkeerd in Scheveningen en Kijkduin.