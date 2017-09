Er mogen vanavond maar 3.500 mensen naar binnen in het Cars Jeans Stadion, maar zoveel zullen er niet eens zijn. Het bekerduel tussen Scheveningen en Ajax is verre van uitverkocht. ,,Dat aantal hadden we op Houtrust makkelijk gehaald, zeker weten", zegt Maurice Batens, vice-voorzitter van De Schollekoppen, de supportersvereniging van SVV Scheveningen.



,,Maar de mensen hebben geen zin in al dat gedoe in zo'n stadion. We zijn maar een amateurclubje, houden het graag simpel. Bij ons thuis was het allemaal lekker knus geweest."



Er zijn 2.500 kaarten verkocht. ,,Als die er op Houtrust waren geweest, was het vol en hadden de mensen over de hekken gehangen", realiseert Ron Kleijn, voorzitter van Scheveningen, zich. Toch is Kleijn nog steeds net zo blij als vlak na de loting. ,,Het is toch prachtig om Ajax te treffen? Het wordt hoe dan ook een hoogtepunt in het 100-jarig bestaan van de club." Daar is Batens van De Schollekoppen het mee eens. ,,Het zijn mijn vrienden niet, maar het is mooi als je tegen Ajax mag spelen."



Daarom, zegt hij, is het juist zo jammer dat er niet op het eigen complex mag worden gespeeld. ,,Ik begrijp er nog steeds niets van. Als er dan toch geen Ajax-supporters mogen komen, waarom kon het dan niet op Houtrust?"