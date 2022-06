Het Zeeheldenfestival bestaat veertig jaar, Peter (79) was er vanaf het begin bij: ‘Toen op platte kar’

Met zijn handen in werkhandschoenen gestoken trekt Peter van Loon (79) op het Prins Hendrikplein in Den Haag aan de onderkant van een parasol. Die moet naar zijn plek. Eenmaal klaar veegt hij met zijn hand even over zijn voorhoofd. Dat was best zwaar. Maar wel nodig, voor die laatste puntjes op de i. Het is een komen en gaan van vrijwilligers. Kijk daar, een man op een ladder op het podium. Om te zorgen dat er bij de avonden wel verlichting is.