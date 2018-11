'Het ziekenhuis is net als de V&D'

Niet één patiënt liep afgelopen jaar een infectie op aan een prothese. Nul komma nul. In het ziekenhuis lukte hem dat 'net nooit', zegt orthopeed Tom Hogervorst. Hij vertelt het om aan te tonen waarom hij zo graag werkt in een zelfstandige behandelkliniek zoals dat heet. Een kliniek voor medisch-specialistische zorg, in zijn geval orthopedie, buiten de muren van het ziekenhuis.



Het aantal patiënten dat met zijn of haar verwijzing van de huisarts naar zo'n kliniek gaat in plaats van naar het ziekenhuis groeit. In 2016 deed elf procent van de patiënten dat. Ten opzichte van 2013 is dat een groei van 28 procent, zo blijkt uit cijfers van branchevereniging Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN). ,,Steeds meer patiënten weten ons te vinden'', bevestigt Paulette Timmerman, directeur van ZKN. ,,Dat heeft verschillende redenen. Zelfstandige klinieken zijn kleinschalig, je bent snel aan de beurt en ze zijn supergespecialiseerd. Er werken artsen die bijvoorbeeld alleen ruggen of alleen kruisbanden behandelen en daar heel goed in zijn. En als patiënt hoef je niet het systeem te volgen. Het is andersom. Je hoeft niet vier of vijf keer terug te komen voor alle onderzoeken, maar het wordt zo geregeld dat het allemaal op één dag kan.''