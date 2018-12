‘Het zijn eigenlijk nostalgische Top 2000 fans’

'Ome Ed, het was zaterdag, d'r was geen hond op het Binnenhof. En honderd betogers die over 15 miljoen mensen zingen die d'r helemaal niet zijn, maakt ook weinig indruk'. 'Het gaat om de gedachte. Zien jullie dan niet dat het zo niet langer gaat?' 'Wat is hét?', bitst Schele Joop. 'Jullie gele hesjes zijn tegen 'het'? Wat is dat?' 'Wij protesteren tegen de hoge benzineprijzen. Als je op het platteland woont is het niet meer te doen'. 'Maar je rijdt toch met een scootmobiel, Ed. En je woont in Den Haag'.