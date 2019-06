‘Het zijn helemaal geen leeuwinnen, het zijn nog welpjes’

Het vrouwenvoetbal heeft vaste grond gevat in de koffiekeet aan de Bezuidenhoutseweg. De wedstrijden tijdens het WK in Frankrijk worden gezamenlijk gevolgd én geanalyseerd. 'Het is nog niet best', bromt Ome Ed. 'We hadden van Kameroen met 5-0 moeten winnen.' Hij krijgt bijval in de vorm van instemmend gemurmel. 'Ze focussen zich niet goed', luidt de analyse van Leen Half Een. Deze stamgast, een spichtig kijkend kortgeknipt mannetje van rond de veertig, heeft last van een stoornis in het autistische spectrum. Aan de uiterst uitslaande kant van de naald.