Het zware leven van vijfduizend jaar geleden: ‘Vergeleken met de oer-Hagenezen zijn we watjes’

Bouw van 500 woningen Westmade Noord kan beginnen: alle beroepen ongegrond verklaard

De bouw van bijna 500 nieuwe woningen tussen de Haagweg, Oorberlaan en Plaats Langeveld in Monster kan beginnen. De Raad van State heeft een definitieve uitspraak gedaan in de beroepsprocedure tegen het bestemmingsplan Westmade Noord in Monster, op de grens met Den Haag. Alle ingediende beroepen zijn ongegrond verklaard, waarmee het bestemmingplan onherroepelijk is geworden.

18 januari