Het zwemseizoen is begonnen: hier moet je zijn voor een verfrissende duik!

PVV-spot­je waarin Islam serie misdaden wordt verweten, is niet strafbaar

14:32 Het filmpje dat de PVV op 15 maart 2018 in de Zendtijd voor Politieke Partijen heeft uitgezonden en dat ook op sociale media is gepubliceerd, is niet strafbaar. Dat heeft het Openbaar Ministerie net bekend gemaakt. In het filmpje wordt de de islam een serie misdaden verweten: van homohaat tot slavernij. Onder meer de Haagse politieke partij Islam Democraten deed aangifte tegen het spotje.