'Hete aardappel' erfpacht wordt doorgeschoven

Na fikse discussies binnen de coalitie is nu besloten het erfpachtconflict te 'bevriezen' tot na de verkiezingen van maart volgend jaar. ,,Dat is jammer'', vindt D66-fractieleider Robert van Asten. ,,We willen het stelsel graag afschaffen. Maar de meningen zijn er zó over verdeeld. Dus dan maar in de ijskast, dan ligt het bij de coalitieonderhandelingen weer op tafel.''



Oppositieraadslid Richard de Mos wil sneller actie: ,,De gemeente spekt de eigen kas met de peperdure erfpachtcanon over de rug van de hardwerkende Haagse middenklasse.'' Hij gaat vragen stellen over de kwestie.