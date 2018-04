Hetero, homo of transgender: iedereen mag speeddaten in de schouwburg

Alwin Pulinckx is van alle markten thuis want ook in de man-vrouw versie toont hij zich een gepassioneerd zoener, ditmaal met actrice Keja Klaasje Kwestro. Om alle varianten te bedienen poseren ook Esther Scheldwacht en Tamar van den Dop als twee elkaar liefhebbende vrouwen.



Alle acteurs staan in De hereniging van de twee Korea’s, een lovend ontvangen voorstelling die alle facetten van de liefde belicht en die momenteel door het land trekt. De laatste uitvoeringen in de Koninklijke Schouwburg gaan vergezeld van twee speeddate sessies waaraan per keer veertig mensen kunnen meedoen. De zaterdagavond is bedoeld voor de leeftijdscategorie 18 tot 40 jaar, op zondag kunnen singles van 40 jaar en ouder op zoek gaan naar misschien wel de liefde van hun leven. ,,Het Nationale Theater heeft de ambitie om een gemeenschapshuis te zijn, een laagdrempelige plek waar idereen zich thuis voelt. Daar sluit het speeddaten mooi op aan’’, zegt theaterdirecteur Cees Debets over deze theaterprimeur.



Tijdens speeddaten krijgen koppels drie minuten de tijd om elkaar te leren kennen. Daarna klinkt de bel en schuiven ze door naar de volgende partner. Het Nationale Theater maakt matches op basis van opgegeven voorkeuren. De daters treffen elkaar in de chique Damesfoyer van de schouwburg. Na hun ontmoeting volgt een buffet en aansluitend wordt de voorstelling De hereniging van de twee Korea’s bezocht. De zaterdagavond wordt afgesloten met een cocktailparty, op zondag is er na afloop een borrel. Enkele dagen later krijgen de deelnemers te horen of er ergens een wederzijdse klik is. Belangstellende singles kunnen zich tot uiterlijk vrijdag 11 mei aanmelden via www.hnt.nl/speeddate.