Hevig verzet Kinepolis en belegger tegen 'ADO-bios'

Haagse woonwijk krijgt warme straat­ver­lich­ting

11:27 In Den Haag zijn in 2038 70.000 lichtpunten voorzien van ledverlichting. Het energieverbruik moet daarmee met 40 procent afnemen. Dat staat in de allereerste Visie op Licht van de gemeente, waarin een toekomstbeeld voor de openbare verlichting in de stad geschetst wordt. Hierbij gaat het zowel om het nacht- als het dagbeeld.