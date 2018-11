Hier betaalbare woning scoren? Voor de starter geen beginnen aan

Interactieve kaartEen betaalbare koopwoning vinden wordt in de regio Haaglanden steeds moeilijker. Vooral voor de starters is er weinig keus: in Den Haag is 11 procent voor hen betaalbaar, maar in Midden-Delfland of Wassenaar is er geen beginnen aan met respectievelijk 0,2 procent en 0,1 procent betaalbare woningen.

Dat concludeert Calcasa, gespecialiseerd in data-analyse op het gebied van vastgoed, op basis van eigen onderzoek naar de betaalbaarheid en financierbaarheid van woningen. Die organisatie onderzocht voor iedere gemeente in Nederland welk deel van de koopwoningen betaalbaar is voor mensen in vier verschillende beroepen met bijbehorende gemiddelde jaarinkomens. Calcasa heeft gekozen voor de volgende categorieën: starter met een hbo- of wo-diploma, leraar in het basisonderwijs, journalist en manager.

Uit de analyse van Calcasa blijkt dat aan de ene kant de netto woonlasten nog relatief laag zijn door de lage rente, maar aan de andere kant de woningprijzen sneller stijgen dan het inkomen. Door dat laatste daalt de financierbaarheid van woningen. De betaalbaarheid is door de organisatie berekend door de netto woonlasten te delen door het netto inkomen.

In Den Haag is voor starters 11,2 procent van de woningen betaalbaar en in Delft is dat 11,3 procent. In Wassenaar (0,1 procent), Midden-Delfland (0,2 procent), Pijnacker-Nootdorp (0,5 procent) en in Westland (0,7 procent) is er geen beginnen aan voor de starter. In Zoetermeer gaat het om 3 procent.

Beroepsgroepen

Een leraar met een gemiddeld bruto inkomen van 42.000 euro kan het beste terecht in Den Haag (24,2 procent betaalbaar), maar is in Midden-Delfland nog steeds niet aan het goede adres (0,8 procent). Een journalist (gemiddeld inkomen van 61.000 euro) zit prima in Den Haag (57,3 procent), Delft (58 procent), Rijswijk (54,3 procent) en Zoetermeer (58,1 procent). In Wassenaar is nog maar 10 procent voor hen betaalbaar.



Managers met een gemiddeld inkomen van 97.000 euro hebben het een stuk beter in de regio. Alle gemeenten in het gebied hebben een betaalbaarheid van boven de 80 procent, maar dan nog loopt villadorp Wassenaar daarop achter. Van deze beroepsgroep kan 43 procent een huis betalen.