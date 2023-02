Hier in Den Haag kun je gratis door een telescoop naar planeten kijken

met video Gevonden lichaam in Delfts kanaal is van vermiste Jim (26)

Het lichaam dat zondagochtend 12 februari in het water langs de Vrijenbansekade in Delft is gevonden is van Jim, de 26-jarige Delftenaar die al ruim een maand werd vermist. Dat heeft zijn halfzus Wendy maandagavond aan deze site laten weten. ,,We hebben goede herinneringen aan hem”, schrijft ze in een emotioneel bericht op Facebook. Uit politieonderzoek is gebleken dat er geen sprake is geweest van een misdrijf.