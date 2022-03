Hier kan je (in ieder geval vandaag) het goedkoopst tanken in regio Den Haag

Een van de tankstations waar het is gelukt om de prijs relatief laag te houden is bij het station van de Makro in Delft: daar betaal je vandaag 2,24 euro per liter. De kans bestaat wel dat je daar iets langer moet wachten op een volle tank. ,,We zien zeker extra drukte de afgelopen tijd, sowieso al in aanloop naar de gebeurtenissen in Oekraïne en nu zeker’’, vertelt Marleen Acket, woordvoerder van Makro. ,,Het is sowieso relatief druk bij ons, maar er is nu extra drukte bijgekomen. De rijen zijn nog niet kilometers lang, het is nog te overzien. Maar op bepaalde momenten moet je wel langer in de rij staan.’’