Hier krijg je gratis yogales als je het strand opruimt

De Haagse zag de laatste tijd veel berichten voorbijkomen in landelijke media over zeedieren die lijden onder de hoeveelheid plastic in de zee. ,,Schildpadden met plastic sixpack-houders om zich heen, zeedieren die stikken door plastic tassen die ze inslikken en in hun keel blijven steken... Vreselijk. Mensen weten dat, maar toch zie ik dat ze gewoon plastic flesjes en zo achterlaten op het strand.''



Ze besloot daarom gratis yogalessen op het strand te geven in ruil voor een tas verzameld plastic van hetzelfde strand. Het is de eerste keer in de 10 jaar dat ze docente is, dat ze zoiets doet, maar het ligt Carla nauw aan het hart. Ze wil met de actie graag meer bewustzijn creëren voor het milieu en het belang van recyclen. ,,Tijdens de lessen ga ik hier ook kort op in. Ik heb zelf Tropisch Landgebruik gestudeerd en in Afrika voorlichting gegeven over duurzaamheid, dus er zit een basis achter.''