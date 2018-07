Hier kun je deze zomer gratis feesten in Den Haag

Strand in Escamp

In de bibliotheken wordt ook niet stil gezeten. Wekelijks worden er zon-, zee- en zandverhalen voorgelezen de Centrale Bibliotheek met een aansluitende workshop. Daarnaast kunnen belangstellenden vanuit de wijkbibliotheken gratis met een historische bus naar Scheveningen worden gebracht voor een dagje strand. In de mobiele StrandBibliotheek op de boulevard kunnen mensen een boek of tijdschrift lenen.

Een dag aan Zee

Mensen met een passie voor rap of toneel kunnen zich ook aanmelden als figurant in de muzikale voorstelling Een dag aan Zee. De voorstelling gaat vrijdag 31 augustus in première in De Nieuwe Regentes. Hiervoor wordt in de zomermaanden gerepeteerd in de wijktheaters. De opvoering in onder meer de Koninklijke Schouwburg volgt in het najaar.