Hier kun je vanaf vandaag ruim 300 originele illustraties van Waldemar Post bewonderen

Nieuwbouw­plan­nen Theresia­kerk afgewezen, maar pand mag in theorie nog gesloopt worden

10:35 De voltallige gemeenteraad heeft gisteravond een stokje gestoken voor nieuwbouwplannen op de plek de Theresiakerk aan de Apeldoornselaan. Toch mag de kerk in theorie nog steeds gesloopt worden, want daarvoor is al een vergunning afgegeven. Het is alleen zeer de vraag of dat gebeurt, want de projectontwikkelaar kan na sloop niets met de vrijgekomen grond.