Hier mag je voorlopig niet meer barbecueën

In beeld Zo had de dri­ve-inbioscoop op het Malieveld eruit moeten zien

13:13 Het moest een zwier aan de stad geven, aandacht voor wat moois in tijden van corona teweegbrengen en Hagenaars op veilige afstand van elkaar weer wat laten voelen en beleven. Maar het plan van evenementenorganisator Joris Hentenaar om een drive-inbioscoop op het Malieveld te organiseren, is door de gemeente afgekeurd. ,,Het had zo mooi kunnen zijn voor Den Haag. Maar ik geef het nog niet op.”