Hier scoor je als Hagenaar een gratis iftar maaltijd

Ondanks grote brand in pand op Binkchorst geen schade aan autobanden van klanten

Bij de grote brand zondagmiddag in een pand op een bedrijventerrein in de Binckhorst zijn geen banden van klanten beschadigd. Dat meldt Premio Banden + Autoservice Blok. Het vuur woedde in een aaneengesloten gedeelte waar een houtverwerkingsbedrijf zit.