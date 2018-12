Hier stemmen Hagenaars op in de Top 2000

Natúúrlijk stemmen Hagenaars op O, o, Den Haag , hét lijflied van de hofstad. Zoals het gezin dat op de pikdonkere boulevard aan is komen waaien. Het viertal is stellig; daar gaat hun stem heen! Dj Frank van 't Hof, die met de stembus door het land trekt om de stemmen op te halen, signaleert nog een trend: liedjes over de kust doen het opvallend goed. ,,Zoals Aan de kust van Blöf en Oceaan van Racoon.'' En nee, dat zijn geen Haagse artiesten, dus daarom doet de dj maar even een oproepje: ,,Er kan nog steeds gestemd worden. Via de site van NPO Radio 2. Op 35 nummers.'' Lees verder onder de foto.

Lobbyen

De Haagse singer/songwriter Ed Struijlaart, die meedoet aan de radioshow, hoeft er niet lang over na te denken op wie hij stemt. Namelijk: op zichzelf. ,,Dit is het moment om te lobbyen. Het lijkt mij te gek om een keer in die lijst te staan.‘’



De Haagse Sterre Wind, die stage loopt bij de radioshow rond de Top 2000, heeft al haar Haagse vrienden opgeroepen om te komen stemmen. ,,Het zou mooi zijn als we er zoveel mogelijk Haags bloed in krijgen.‘’



Een man die bij het stemhokje staat zegt ook Haags te stemmen. Wie klikt hij nu aan? ,,Madonna.'' Maar, voegt hij toe, 'Ook Anouk en de Golden Earring krijgen een stem'.



De stembus van de Top 2000 reist een week lang door Nederland om mensen te voorzien van stemadvies. Vandaag zet de bus koers naar Maastricht. Radio-dj's zenden live uit vanuit de bus. Gisteren stond de bus één dag in Scheveningen.



Of het gaat lukken om Haagse artiesten in de Top 2000 te krijgen weten we aan het eind van de maand. Hij wordt van 25 tot en met 31 december uitgezonden bij NPO Radio 2.