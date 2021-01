‘Hier waar de golven op de blokken van de haven slaan’, De Kraaien brengt eerbetoon aan Scheveningen

Politici verbaasd over grote parkeerpro­ble­men in nieuwbouw­buurt: ‘Hoe gaan we dit oplossen?’

21 januari Het CDA in Den Haag is verbaasd over de parkeerproblematiek in het Vermeerkwartier. Bewoners van deze nieuwe buurt in de Schilderswijk, met alleen koopwoningen en duurdere huurwoningen, klaagden gisteren in deze krant dat ze hun auto nergens kwijt kunnen in de avonduren. Bij de bouw van het project zou daar geen rekening mee zijn gehouden.