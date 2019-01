Hier wordt gewerkt aan wegen en tunnels

Koningstunnel en Erasmusweg

Een grote ingreep dit jaar is de Koningstunnel in het centrum van Den Haag. Vanwege werkzaamheden gaat deze zeven maanden dicht, vanaf 1 maart. De doorgang onder de Rijnstraat, een drukke verkeersader in Den Haag, wordt volledig afgesloten voor verkeer. De tunnel is grondig toe aan renovatie. Er komt onder andere nieuwe ventilatie, nieuwe verlichting, camera’s en verkeersdetectie. Deze technische aanpassingen kosten samen 25 miljoen euro. Omdat er voor deze installaties meer ruimte nodig is dan er momenteel beschikbaar is, wordt het bijbehorende dienstgebouw, onder het Prins Bernhardviaduct, groter gemaakt. Deze klus wordt zoveel mogelijk doordeweeks uitgevoerd tussen 07.00 en 17.00 uur.

Voor de inrichting van het werkterrein komen de parkeerplaatsen onder het Prins Bernhardviaduct van maandag tot vrijdag te vervallen. Tijdens de tunnelsluiting moet er worden omgereden via de Laan van Nieuw Oost Indië, Benoordenhoutseweg of Zuid-Hollandlaan. Verwacht wordt dat deze kruispunten te kampen krijgen met overlast door het vele autoverkeer. De gemeente hoopt met omleidingsroutes en de inzet van verkeersregelaars de hinder zoveel mogelijk te beperken. In oktober moeten de werkzaamheden zijn afgerond.

Erasmusweg

Ook de belangrijke Erasmusweg gaat op de schop, en maar liefst in twee delen. Tussen de Troelstrakade en de Loevesteinlaan wordt de weg verbreed van anderhalve rijstrook naar twee rijstroken om de doorstroom te verbeteren. Ook in het tweede deel van de Erasmusweg, vanaf de Beresteinlaan in de richting van de Loevesteinlaan, worden de banen verbreed. Er verdwijnen door het nieuwe ontwerp maar liefst 32 parkeerplaatsen, maar doordat de middenberm wordt versmald, worden de parkeerstroken die overblijven ruimer. Begin dit jaar zullen de werkzaamheden starten en de verwachting is dat deze duren tot medio 2020.

Dit jaar is niet alleen het startschot voor werkzaamheden, er worden er ook een paar afgerond. De Scheveningseweg gaat half februari weer open. Vanwege de verzakte fundering van de rails van tramlijn 1, was het spoor aan vervanging toe. Ook komen er nieuwe halteperrons. Eind augustus ging de Scheveningseweg in fases dicht voor fietsers en auto’s. Ook tram 1 reed niet. Er werden vervangende bussen ingezet en auto’s werden omgeleid. Door boze reacties van actievoerders op het kappen van de bomen aan weerszijden van de weg, heeft de renovatie vertraging opgelopen.

Ook de werkzaamheden aan het Noordeinde lopen dit jaar ten einde. Het winkelgebied Noordeinde, Heulstraat en Hoogstraat wordt sinds vorig jaar verbouwd en krijgt een betere inrichting. De Gravenstraat is op 8 februari klaar, en het werk rond Paleis Noordeinde en het monument van Wilhelmina zal in het komende voorjaar worden afgerond. Dan zullen fietsers meer ruimte hebben en ook het voetgangersgebied wordt breder ingericht. Het Paleisplein en de Heulstraat worden autovrij gemaakt, waardoor ze een betere verbinding hebben met de winkels aan het Noordeinde en de Hoogstraat.