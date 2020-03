Eric zeilt met oude driemaster de wereld over: Rondje Antarctica en dan van lockdown Argentinië naar Schevenin­gen

29 maart Eric Kesteloo (57) zeilde met de Bark Europa, een oude driemaster, rond Antarctica. Twee weken geleden meerde hij aan in Argentinië en liet hij zijn gasten van boord. Maar door de coronacrisis kan zijn bemanning van 18 zeilers ineens niet meer terug naar huis vliegen. ,,Argentinië zit nu volledig op slot. We hebben daarom besloten om in één klap terug naar Scheveningen te zeilen.’’