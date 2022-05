Hier zijn op 4 mei dodenherdenkingen in Den Haag

Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Dat laat de oorlog in Oekraïne maar weer zien. Het is voor het eerst sinds jaren én voor het eerst sinds de coronapandemie in 2020 uitbrak dat er weer een openbare dodenherdenking is op 4 mei. In Den Haag worden op diverse plekken en manieren de slachtoffers van oorlogen en vredesoperaties herdacht. Waaronder deze vijf.

Nationale Kinderherdenking

Voor de zevende keer is in Madurodam de Nationale Kinderherdenking (NKH). Daar zijn vijfduizend mensen bij aanwezig. Deze herdenking is voor en door kinderen van 8 tot 14 jaar. Hier wordt niet alleen stilgestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en vredesmissies, maar ook bij de kinderen die een hedendaagse oorlog meemaakten. ,,Op deze manier maken we duidelijk: aan vrijheid moet je blijven werken”, aldus de organisatie.

De herdenking begint om 19.15 uur

Herdenking Internationaal Homomonument

Op de Koekamp in Den Haag staat sinds 1993 het Internationaal Homomonument waar jaarlijks herdenkingen zijn van alle mensen in de wereld die vervolgd en onderdrukt worden om hun geaardheid. Dit jaar is de herdenking hier ook te volgen via een livestream op Youtube. Onder meer wethouder Arjen Kapteijns is aanwezig om aandacht te schenken aan de situatie van de Lhbtiq+-gemeenschap in Den Haag en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook is er een gebarentolk die alles vertaalt voor dove kijkers.

De herdenking begint om 19.30 uur. Aanwezigheid wordt om 19.15 uur gevraagd.

Dodenherdenking Waalsdorpervlakte

Op het eerste oog lijkt de Waalsdorpervlakte in duingebied Meijendel bij Scheveningen gewoon een mooi stukje natuur. Maar wie over de geschiedenis leest, weet wel anders. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden ruim 250 mensen geëxecuteerd op de Waalsdorpervlakte. Voornamelijk verzetsstrijders die in de nabijgelegen gevangenis het Oranjehotel gevangen zaten.

In 1946, een jaar na het einde van de oorlog, organiseerden een paar verzetsstrijders spontaan een herdenking op deze plek. Een paar jaar later volgden monumenten. Sindsdien is deze herdenking een van de bekendste van Nederland. Daarbij lopen zo’n drieduizend mensen jaarlijks mee in een stille tocht over de vlakte. Om 19.30 uur wordt de Bourdonklok geluid tot de laatste deelnemer van de tocht voorbij het monument is gelopen.

De herdenking wordt live uitgezonden op RTL4.

Belangstellenden leggen bloemen tijdens de jaarlijkse Nationale Dodenherdenking op de Waalsdorpervlakte.

Den Haag Herdenkt

In de Grote Kerk in het Haagse centrum is een ‘stadsbrede Haagse dodenherdenking’. ,,Om elkaars verhalen te leren kennen en om de verhalen te bewaren met het oog op het heden en de toekomst”, aldus de organisatie.

Onder meer schrijfster Yvonne Keuls en burgemeester Jan van Zanen gaan spreken in de Grote Kerk. Daarnaast vertelt historicus en Amerikakenner Willem Post over de verrassingsaanval in mei 1940 en is er een koor van Oekraïense zangers dat een vredeslied zingt.

De herdenking start om 18.15 uur in de Grote Kerk. Na afloop wordt op het Carnegieplein bij het Vredespaleis twee minuten stilte gehouden en worden kransen gelegd.

Haags Herdenkingsmonument

Op het Carnegieplein staat het Haags Herdenkingsmonument, dat uit vier zuilen bestaat. Deze zuilen staan voor de vier groepen in de samenleving die er tijdens de oorlog waren: neutraal, rooms-katholiek, protestants en joods. Het monument is er niet voor één bepaalde groep, maar voor iedereen die in de oorlog stierf.

Op 4 mei is er altijd een herdenking bij dit monument die om 19.45 uur begint. Om 20.00 uur worden er kransen gelegd door onder meer joodse organisaties en nabestaanden van het verzet.

