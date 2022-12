Hierdoor was het vanmorgen spekglad langs de kust en ook vanavond is het oppassen geblazen

Een fataal ongeluk, meerdere auto’s in het ijskoude water en botsingen met bomen. De wegen langs de Nederlandse kust waren donderdagochtend spekglad. De oorzaak was officieel geen ijzel, maar kleine buitjes vanuit de Noordzee die heel snel opvroren op het koude wegdek.

,,Metrologisch gezien spreken we in dit geval niet van ijzel”, legt Johnny Willemsen van WeerOnline uit. ,,De afgelopen dagen is het zo koud geweest dat de temperatuur van het wegdek onder de nul graden is. Als er dan een kleine bui valt, vriest dat op en maakt de weg spekglad.”



Bij ijzel zit dat net iets anders. ,,Dan zijn de deeltjes die uit de lucht vallen al bevroren voordat ze de grond raken. Uiteindelijk is het effect overigens wel hetzelfde. Het is namelijk slechts een kwestie van seconden voordat de regendruppels die het koude wegdek raken opvriezen.”

Quote In het binnenland hebben ze daar minder last van omdat die kleine buitjes al snel zijn opgelost Johnny Willemsen

Dat het vooral langs de kust erg glad was is te verklaren doordat er kleine buitjes vanuit de Noordzee kwamen. ,,En juist dat soort buitjes kunnen de wegen langs de kust spekglad maken. In het binnenland hebben ze daar minder last van omdat die kleine buitjes al snel zijn opgelost. En stel zo’n buitje zou in Gelderland vallen, dan is het geen regen, maar dan zou het sneeuw zijn.”

Her en der buitje

Na deze ochtend is het nog niet gedaan met de gevaarlijke situaties op de weg. Voor vanavond verwacht Willemsen dat het weer erg glad kan worden op de wegen omdat er her en der weer een buitje gaat vallen. ,,Bij zonsondergang begint het bij de kop van Noord-Holland en rond 19.00 uur zal het in Zuid-Holland ook weer glad worden.”

Zout strooien helpt wel om ook deze vorm van gladheid tegen te gaan, maar kan het niet helemaal voorkomen. ,,Het helpt wel dat er al zout op de wegen ligt, maar je kunt nooit helemaal dit soort gladheid tegengaan. Het best is om direct na zo’n bui weer te gaan strooien.”

Begin volgende week is het naar verwachting weer even klaar met het winterweer. ,,Aan het begin van de week wordt er weer 11 of 12 graden voorspelt. Dus dan is het voorlopig weer even gedaan met de gladheid.”

