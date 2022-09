Hiermee eindigt de Haagse bloedlijn van o zo belangrijke broedplekken voor cultuur

Maandag Gehaktdag: rechtse oppositie fileert ‘schaamte­lo­ze’ plannen voor hogere lasten

Voor de verandering is het Maandag Gehaktdag in de Haagse politiek. Op de rechterflank weten de oppositiepartijen wel waar ze de kersverse coalitie vandaag pijn willen doen in het debat over het coalitieakkoord: de ‘wereldvreemde’ en ‘schaamteloze’ plannen voor hogere parkeer- en woon-lasten.

