‘Hij vroeg mijn ouders of we nog een keer langs konden komen en of we ons konden verloven, maar ik zei nee’

'Ik ben gevlucht uit Syrië. Nu woon ik in Almelo en mijn vriend Hossam woont in Venlo. We zijn vandaag in Den Haag en gaan zo naar zee. Ik ben vier jaar in Nederland en doe mbo-2. Als ik dat niveau heb gehaald, dan ga ik door naar niveau 4 om apothekersassistent te worden. Medicijnen maken, dat lijkt me leuk.''