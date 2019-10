Hij wordt tot het einde der tijden in zijn poeperd genomen door 72 rugbyspelers

'Ik denk dat Obama dat anders gezegd zou hebben. Wat is dat voor taal. Wie zegt dat nou?' Samantha is oprecht bedroefd over de oorlogstaal van het Pratende Toupetje. De andere stamgasten verbazen zich over de timing van de gebeurtenis. Zoals Schele Joop. 'Opvallend dat Trump zich net heeft teruggetrokken uit Syrië en dat-ie dan ineens de leider van IS in de schoot geworpen krijgt. Dat is een een-tweetje geweest met Erdogan. Hij mag de grens over en Trump wordt herkozen. In ruil voor de leider van IS.'