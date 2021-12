Hij zocht vlak voor brand ‘This house is on fire’ op, maar verdachte M. weet niets van brandstichting

Een brand verwoestte op 7 november 2020 een flatwoning aan de Stieltjesstraat in Den Haag. Het Openbaar Ministerie verdenkt bewoner Elgar M. (30) ervan het vuur met toiletpapier en spiritus te hebben aangestoken. De man zegt dat hij niet thuis was.

De bovenbuurman van de elfde etage hoorde die zaterdagavond opeens glasgerinkel vanuit de woning van Elgar M. Zijn vrouw rook een vreemde geur. Waar is hij in godsnaam mee bezig, dacht de buurman. Er was de afgelopen jaren al overlast geweest door bedwantsen die vanuit het huis op de tiende naar boven kropen. De vrouw van de buurman zat onder de beten.

En nu was er dus brand in het huurhuis van Vestia. Volgens onderzoek bleek later dat er meerdere brandhaarden waren: in de keuken, in de huiskamer en in de slaapkamer. De schade was 36.000 euro. Bewoner Elgar M. had de huurovereenkomst kort daarvoor opgezegd. Hij was die dag spullen aan het verslepen. Op camerabeelden is te zien dat hij de flat om 20.34 uur had verlaten, vijf minuten voordat er bij de brandweer alarm werd geslagen. De man werd ‘s nachts aangehouden en zit al ruim een jaar vast. Hij beweert al die tijd er niets van te weten.

Milde tbs

Tijdens de rechtszitting zei de officier van justitie vrijdag dat ze hoopte dat de verdachte eindelijk het eerlijke verhaal zou vertellen. Zij vindt het bewijs voor brandstichting overweldigend. De kleren van de man roken naar vuur. Verder was het wel héél toevallig dat hij een uur voor de brand op zijn mobieltje zocht naar het nummer This house is on fire en later op de avond naar beelden van Regio15 uit de Stieltjesstraat. Ze eiste een celstraf van dertig maanden en tbs met voorwaarden, een milde tbs-variant. De verdachte heeft een persoonlijkheidsstoornis en de aanklager is bang voor herhaling.

De advocaat schetste een alternatief scenario. Een ánder had de brand gesticht: er is een afdruk van een schoenzool gevonden. De uitspraak is op 7 januari.

