Hijs Hokij met twee prijzen grote winnaar op Haags Sportgala

In het tot het laatste stoeltje afgeladen Circustheater in Scheveningen ademde ook het presentatieduo een en al topsport. De Haagse presentatrice Shelly Sterk, dochter van voormalig FC Den Haag-speler Onno, zorgde met voormalig topjudoka Dennis van der Geest voor een soepel lopend programma. Leona Philippo, winnares van The Voice of Holland in 2012, zorgde voor een muzikale omlijsting van het gala ter ere van de Haagse prestaties in de top-, jeugd- én de breedtesport. Voorafgaande aan het gala kregen 400 Haagse kampioenen op de Scheveningse Pier een medaille omgehangen.

De oeuvre-award, die vorig jaar nog mee naar huis ging met ex-hockeyster Naomi van As, kreeg dit jaar geen nieuwe eigenaar. De Frans Leermakers Award, een prijs voor initiatieven op sociaal-maatschappelijk gebied in de Haagse sportwereld, viel in 2017 ten deel aan ADO in de Maatschappij en het was daarmee direct de laatste winnaar. De prijs wordt volgend jaar voortgezet onder de naam Richard Krajicek Award. De voormalig toptennisser overhandigde gisteravond de prijs voor Haags sportcoach van het jaar aan Chris Eimers en vertelde over de nieuwe trofee.

Krajicek: ,,Ik kan me eerlijk gezegd weinig herinneren van mijn uitverkiezing tot sportman van het jaar in 1999. Ik bereikte dat jaar mijn hoogste ranking, ik was nummer 4 van de wereld.''

De oud-tennisser wil met de award, naast zijn eigen Playgrounds in achterstandswijken, iets extra's doen voor minderbedeelde kinderen. ,,We scouten kinderen onder meer in leiderschap en bieden een mbo-opleiding aan. Zij gaan weer andere kinderen lesgeven.''

Hijs-verdediger Jurryt Smid: ,,Deze prijs is een afsluiter van vorig jaar. Het gala is een uniek moment en het is al een eer om te worden genomineerd. We grepen meerdere keren mis, maar hadden nu een goed gevoel. Gelukkig was het onze beurt.‘’

Aanvoerder Alan van Bentem: ,,Dit is een verdienste van de hele vereniging, ook van onze vrijwilligers. We geven in Den Haag nooit op’', zei hij nadat hij de trofee uit handen van beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen, de winnaars van vorig jaar, had gekregen. ,,We hadden dit jaar alles gewonnen, we verdienden het.’' Dat verleidde beachvolleybalster Sanne Keizer, die met Madelein Meppelink naast de prijs greep, tot een kwinkslag: ,,Ze hebben alles al gewonnen, nu zijn wij aan de beurt’', voorafgaande aan de uitreiking. ,,Ze kunnen de trofee van sportcoach van het jaar met hun trainer delen.’'

De in het Circustheater afwezige zeilster Carolijn Brouwer (45) liet met de eindzege in de Volvo Ocean Race, finish in Scheveningen, windsurfer Lilian de Geus en taekwondoka Dina Pouryounes Langeroudi achter zich. Brouwer werd met Dongfeng Race Team de eerste vrouwelijke winnares van deze wedstrijd rond de wereld. De in Frankrijk residerende ex-handbalster Sanne van Olphen reikte de prijs uit aan het management van de zeilster, die via video liet weten: ,,Ik ben super vereerd. Het sportgala is een feest, wees er trots op.’’

Sportman

Volledig scherm © Sebastiaan Nederhoed Fotografie

Voor de wethouder Sport Richard de Mos was het Haags Sportgala een avond van rennen en vliegen. De eerste locoburgemeester van Den Haag eerde windsurfer Kiran Badloe (24) als sportman van het jaar, maar was na de verkiezing van politicus van het jaar 2018 van actualiteitenprogramma EenVandaag maar net op tijd in het Circustheater.

Badloe legde het vorig jaar in de verkiezing van sportman van het jaar nog af tegen hockeyer Sam van der Ven, die afgelopen zondag met het Nederlands team de WK-finale van België verloor. Met zilver op de World Sailing World Cup in Miami (Verenigde Staten) en een tweede plek op het WK in het Deense Aarhus liet Badloe de andere genomineerden badmintonner Mark Caljouw en Stefan Rusch (wheelchair racing) achter zich.

Badloe over zijn uitverkiezing: ,,Je verwacht nooit dat je gaat winnen. Vorig jaar had ik ingecalculeerd dat ik het niet zou worden. Van der Ven is een hockeyer en had een hele vereniging achter zich. Het is lastig in te schatten of ik dit jaar zou winnen, want je moet proberen de grootte van de sport in te schatten.’'