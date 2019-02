Hijs Hokij wil geen supporters uit Nijmegen meer in De Uithof

Al op weg naar Den Haag ging het mis. Twee bussen moesten op last van de politie en onder begeleiding van motoragenten rechtsomkeer maken. De resterende Nijmegenaren bereikten wel de Uithof, waar ze zich misdroegen. Harry Vlaardingerbroek, voorzitter van Hijs Hokij, wist niet wat hij zag: Nijmegenaren die op de tribune onderling slaags raakten en een vrouwelijke beveiliger van zijn club die daar zelfs werd aangerand.



,,Er is dus kennelijk toch nog een bus met supporters door het politiekordon heengebroken’’, zegt hij een dag later. ,,Zoiets heb ik bij het ijshockey nog nooit meegemaakt. Ja, er is weleens een opstootje tussen spelers op het ijs, maar op de tribunes zitten bij ons de supporters van de uit- en thuisspelende clubs altijd gebroederlijk door elkaar heen.’’



Vlaardingerbroek moet het nog met de ijshockeybond bespreken, maar is voornemens om dit seizoen geen supporters van Nijmegen Devils in De Uithof toe te laten. ,,De goeden moeten even onder de kwaden lijden’’, zegt hij. ,,We moeten nu een daad stellen. Namens de ijshockeybond heeft ook voorzitter Rob van Rijswijk al aangegeven zo snel mogelijk met beide clubs om de tafel te gaan zitten.



En voor wie het heeft gemist: de finale zondag werd op de valreep gewonnen door de Nijmegenaren.



