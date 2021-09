Hindoes mogen eindelijk ‘legaal’ bloemen offeren in Hollandse wateren: ‘We kregen hier boetes voor!’

Het is nu nog een lelijke, afgelegen plek aan het water in Den Haag. Het onkruid tiert er welig en op de bruggen en viaducten is graffiti gespoten. De kade onder de Waldorpstraat ziet er dan ook niet echt uitnodigend uit. Maar als het aan de Hindoestaanse gemeenschap in Den Haag ligt, wordt dit vanaf volgend jaar wel dé plek waar Haagse hindoes diensten kunnen houden en bloemen en andere natuurlijke producten kunnen offeren. De gemeente is akkoord, het wachten is alleen nog op de vergunning. Ook het waterschap heeft groen licht gegeven.