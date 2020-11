Hindoestaans feest Divali zorgt voor licht in duisternis

golfbrekers Lucia Baboelal brengt lichtjes naar kwetsbaren, de boodschap van Divali

9 november Lucia Baboelal is een bekend gezicht in de Haagse en Hindoestaanse gemeenschap. Als directeur van verzorgingshuis Jonker Frans op het Newtonplein al. Ook na haar pensionering zie je haar als vrijwilligster in kwetsbare wijken en probeert ze een lichtje te zijn voor anderen. Dat lichtje gaat ze deze week zelfs letterlijk rondbrengen, voor het Hindoestaanse lichtjesfeest, Divali. We gingen bij haar langs voor onze rubriek Golfbrekers.