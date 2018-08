Hindoestaans smulfeest in Zuiderpark

Zes miljoen snackto­maat­jes gratis af te halen door overvloed aan zon

22:19 Tomatenbedrijf Tommies in Honselersdijk geeft morgen en overmorgen bij Greenco gratis zes miljoen snacktomaatjes weg. De reden? Er is zoveel zon in Nederland dat de rode, gezonde snoepgroente rimpeltjes krijgen.