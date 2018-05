Hindoestaanse motorclub richting Den Haag voor geteisterde tempel

De motorclub vertrekt vanuit Amersfoort, waar de president van de club en initiatiefnemer Ameeth Durgaram (35) woont. ,,We vertrekken met ruim 30 motoren via Gouda naar Den Haag’’, vertelt Durgaram die behalve motorclub president ook logistiek manager is en bekende zanger in de Hindoestaanse gemeenschap. ,,We hopen dat zoveel mogelijk mensen van alle religies en achtergronden en culturen aansluiten’’, zegt Durgaram. ,,Ik ben zelf katholiek gedoopt. Maar ik vind dat we een krachtig signaal moeten uitzenden dat wij als Hindoestaanse gemeenschap ons mannetje kunnen staan.’’ Hij is niet bang dat de club ‘colors’ op de motorkleding zullen afleiden van het vreedzame karakter van de rit. ,,Die zitten er alleen op voor de hiërarchie binnen de club. Wij hebben uitsluitend vreedzame bedoelingen.’’

De motoren komen om kwart over drie aan in de Schilderswijk bij de tempel in de Mijtensstraat, waarna kennis wordt gemaakt met het bestuur van de tempel. ,,Want we hebben wel eerst toestemming aan hen gevraagd voor onze tocht.’’ Na een speech maakt de club – ‘Er melden zich ook mensen die in auto’s, op fietsen of lopend mee willen doen’- een laatste ronde door de Schilderswijk. Om kwart over vier vertrekt de stoet weer de stad uit.