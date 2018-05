Hindoetempel Ram Mandir nog steeds geteisterd door vernielingen en inbraken

Bij hindoetempel Ram Mandir in de Mijtensstraat in de Haagse Schilderswijk is vannacht een ruit ingegooid. De dader maakte gebruik van een stuk van een tegel. Ook de gehandicaptenauto van een buurtbewoner is bekrast. Volgens de voorzitter van de hindoeïstische stichting is de tempel geregeld doelwit van vernielingen en bedreigingen.

De politie verricht nog onderzoek naar het incident. Over de dader en zijn motief is nog niets bekend. De voorzitter van de hindoeïstische stichting, Siddarth Ramdhani, vermoedt echter dat de vandalen een religieus motief hebben. ,,We hebben al te maken met kritiek op ons geloof sinds we hier zijn gekomen. Bovendien heeft de dader precies op onze raamposter gemikt."

Jongeren

Het is niet voor het eerst dat de hindoetempel met vernielingen te maken heeft. In 2004 werd Ram Mandir geteisterd door een reeks inbraken, bedreigingen en berovingen door een groep jongeren uit de buurt. Dit leidde destijds tot de nodige media-aandacht.

Hierna bleef het even stil rondom de tempel, maar volgens de voorzitter van de Hindoeïstische stichting, Siddarth Ramdhani, zijn de moeilijkheden in de buurt nog steeds niet voorbij. ,,Eens per jaar bidden we hier voor wereldvrede met een multiculturele groep. De laatste keer dat we dit deden, werd de tempel ook door jongeren bekogeld met drankblikjes en stenen."

Quote Even later hoorde ik gerinkel en was hij er met onze collecte­bus vandoor gegaan Siddarth Ramdhani

Het bleef echter niet bij enkele 'onschuldige' vernielingen. ,,Twee maanden geleden belde hier een student uit Scheveningen aan. Hij zei dat hij islamitisch was en vroeg of hij hier mocht bidden. Omdat wij een centrum voor alle mensen en religies zijn, liet ik hem binnen en deed ik de deur van de gebedsruimte dicht toen hij daarom vroeg. Even later hoorde ik gerinkel en was hij er met onze collectebus vandoor gegaan." De voorzitter deed aangifte na het incident, maar tot nu toe heeft dit niet tot resultaat geleid. Ramdhani was de enige getuige.

De tempel, die gevestigd is in een oud schoolgebouw, vervult tevens een wijkfunctie met onder andere een voedselbank. Ramdhani: ,,Wij maken geen onderscheid tussen religies en nationaliteiten. Ik weet dan ook niet waarom mensen zo doen."

Schietpartij

Het betreft het tweede incident in de straat in minder dan een week. Afgelopen zondag zou een schietpartij in de straat hebben plaatsgevonden, waarbij het slachtoffer is overleden. De politie meldde later echter dat het vermoedelijk zelfdoding betrof. De twee personen die na het incident waren aangehouden, werden daarom later vrijgelaten. Volgens een woordvoerster van de politie is er waarschijnlijk geen verband tussen de twee incidenten.