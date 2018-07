Hip, maar stadskas niet rendabel

Update Dode man na acht dagen aangetrof­fen in huis: 'Woningcor­po­ra­tie deed niks'

9:29 Een man die gisteravond dood werd aangetroffen in zijn woning aan de Genemuidenstraat zou hier al ruim een week gelegen hebben. Bewoners klaagden over stank, maar woningcorporatie Staedion kwam niet in actie, zeggen zij.