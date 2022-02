Hippe deelscooter amper in volkswijken: ‘Ze horen in de hele stad’

Heeft aardwarmte wel toekomst? Elke keer tegenslag voor eerste geothermie­cen­tra­le die woonwijk verwarmt

Aardwarmte wordt in Nederland vaak gezien als hét alternatief voor gas. Vooral in Den Haag hebben ze er grote plannen mee. Maar het gaat niet bepaald van een leien dakje, blijkt uit ervaringen met de eerste geothermiecentrale. Die heeft vanwege tegenslag lange tijd stilgelegen. De vraag is of er nog wel toekomst is voor aardwarmte.

