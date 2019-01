Hipster of moslim? Fotoserie van bebaarde mannen bij Hollands Spoor

Is het nou een hipster? Of toch een moslim? Binnenkort is bij Hollands Spoor een fotoserie te zien waarin zes bebaarde, jonge mannen uit de Schilderswijk zijn geportretteerd.

Wie vanaf 17 januari uit het station stapt, staat gelijk oog in oog met zes mannen uit de Schilderswijk die afgebeeld staan op grote reclameborden langs de Stationsweg. Drie van hen zijn moslim, de andere drie zijn hipster. Het zestal is opgedeeld in drie duo’s die met elkaar van kleding ruilen. Daardoor is onduidelijk: wie is wat?

Met de fotoserie wil bedenker Shirin Mirachor voorbijgangers bewust maken van de vooroordelen over de wijk en haar bewoners.

Interviews

De duo’s zijn ook met elkaar in gesprek gegaan. De interviews krijgen een plekje in de publicatie 5 jaar Hipster/Muslim. Deze wordt op 17 januari gepresenteerd tijdens een debatavond in The Student Hotel.

De fotoserie is het resultaat van een samenwerking tussen Get Me en het Gemeentemuseum Den Haag. De afbeeldingen zijn na de maand in de buitenlucht daarna niet in het museum te zien. ,,Het plan is om ze in het openbaar te laten, zodat elke voorbijganger ze kan zien”, laat een woordvoerster van het Gemeentemuseum weten.