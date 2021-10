Historica Annemarie Cottaar interesseerde zich vooral in de geschiedenis van gewone mensen

Column Welkom in de schimmige wereld van het observeren van een zogenaamd ‘gesloten’ groep in de samenle­ving

6:15 Bestrijden van radicalisering is een taak van de Nederlandse gemeenten zelf. Die hebben daar de ballen verstand van. Wat doe je dan? Je huurt Najib Tuzani in, of een van zijn veertig medewerkers. Welkom in de schimmige wereld van het observeren van een zogenaamd ‘gesloten’ groep in de samenleving: de moslimgemeenschap. In Delft, Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer werd de eigen bevolking onrechtmatig bespied. In Den Haag niet.