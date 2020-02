Historisch bankgebouw lijkt na verbouwing meer op een hip café

Het nieuwe ING Huis vlak bij het Binnenhof, de eerste in deze regio, is na een maandenlange verbouwing weer opengegaan voor de klanten. Pieter van der Werf, verantwoordelijk voor de nieuwe stijl van de ING-kantoren, is er trots op.



Bezoekers worden bij de deur meteen opgevangen door een ‘gastheer of gastvrouw’, waarna ze plaats kunnen nemen in een van de gezellig ingerichte hoekjes of de stijlvol ingerichte koffiebar met uitzicht op het Tournooiveld. Niets doet hier denken aan een traditioneel bankkantoor. ,,Het moet echt als een tweede huis voelen voor onze klanten’’, zegt Van der Werf.