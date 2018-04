Historisch Feest aan Zee met zeilwagenspektakel

Tijdens het Historisch Feest aan Zee op zaterdag 12 mei staat de replica van een zeilwagen uit de zeventiende eeuw centraal. De wagen, in 1601/1602 ontworpen door Simon Stevin voor prins Maurits, is door leerlingen van het ROC Mondriaan nagebouwd.

De Vlaamse ingenieur Simon Stevin of Stevijn ontwierp de zeilwagen in 1601/1602 voor prins Maurits. In het voorjaar van 1602 maakte de prins een proefrit. In een recordtijd van twee uur (gemiddelde snelheid van 40 km/u) reed de wagen met de prins en 27 voorname gasten over het strand van Scheveningen naar Petten.



De zeilwagen is nog twee eeuwen gebruikt voor het vermaak van gasten, maar aan het begin van de negentiende eeuw was de staat dermate slecht dat de wagen en het prototype werden verkocht.

Replica van drieduizend kilo

De 'nieuwe' zeilwagen - drieduizend kilo zwaar, zeven meter lang, 3,25 meter breed en met een zeven meter hoge mast - is in een jaar tijd gebouwd door zeven leerlingen van het ROC Mondriaan en vrijwilligers van de Stichting Behoud Schevenings Erfgoed. Na het strandspektakel krijgt de wagen een plek in de collectie van Muzee Scheveningen.

Figuranten gezocht