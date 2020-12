Historisch stukje Den Haag nu iets minder historisch: ‘Steentjes zijn kennelijk té goed voor onze buurt’

Genoemd door Mark Rutte: ‘Ik zou dolgraag een inktflesje aan de premier geven’

17 december P. W. Akkerman is al sinds 1910 een begrip in Den Haag. Dat weet ook minister-president Mark Rutte, die de vulpenspeciaalzaak dinsdag noemde tijdens een debat in de Tweede Kamer. Directeur Arthur Akkerman is vereerd.