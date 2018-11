Historische schat terug in Voorburg via Schotland

Museum Swaensteyn, waarin de Voorburgse geschiedenis wordt geconserveerd, heeft al een plekje gereserveerd voor de bijzondere bokaal waarop Wibo Schepel is gestuit. ,,Ik ben geïnteresseerd in de geschiedenis en de politiek van Voorburg, bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen stond ik op de lijst van D66'', vertelt hij enthousiast. De raad haalde hij niet, maar voor speuren naar Voorburgse objecten heeft hij geen stemmen nodig. Zo tikte Schepel onlangs weer eens 'Voorburg' in op de internationale veilingsite eBay. Tot zijn verrassing kwam de zilveren bokaal in beeld, aangeboden door een Schot met interesse voor zilver, maar niet voor de Voorburgse historie. ,,Meestal worden alleen ansichtkaarten aangeboden.‘’ Schepel betaalde er 550 pond voor. ,,Een relatief klein bedrag voor een object met zo'n grote historische waarde voor Voorburg", zegt hij nu.

Waarde

Want de eigenlijke waarde zou pas goed blijken na intensief onderzoek naar het opschrift van de bokaal: '12 oktober 1882'. ,,Ik had geen idee waar die datum voor stond.'' Schepel dook het archief van de gemeente in, maar kwam pas verder toen hij met hulp van de lokale geschiedenis-kenner Kees van de Leer besloten stukken van raadsvergaderingen in handen kreeg. ,,Daaruit bleek dat het de datum is waarop de gemeenteraad voor het eerst vergaderde in het toen nieuwe gemeentehuis in de Herenstraat.‘’



Gebouwd onder leiding van de toenmalige burgemeester Bucaille met financiële steun van prinses Marianne, het zwarte schaap van de Oranjes die toen in Voorburg woonde. ,,Er waren een half jaar later niet veel Oranjes bij haar begrafenis, maar Bucaille stond er met een grote krans.‘’



