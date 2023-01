Historische speelboot en vuurtoren keren terug op vertrouwde plek

Wat bezielt deze ijszwem­mers? ‘Je doet iets waarvan je weet dat het niet fijn is’

Wat bezielt sporters om in water van vijf graden en lager hun baantjes te trekken? Het antwoord komt van de ‘ijszwemmers’ die tweemaal per week in ‘De Put’ in Rijswijk hun grenzen verleggen. Mannen en vrouwen van uiteenlopende leeftijd die in een gewoon in badpak het bitterkoude buitenwater trotseren.

18 januari