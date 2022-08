Historische verhalen en uitverkochte rondleidingen: de Passage lééft

Hoe is het nu met? Amber Brantsen had tijd nodig om schroom van zich af te gooien: ‘Ik dacht: vinden ze me wel leuk genoeg?’

Negen jaar geleden begon Amber Brantsen als nieuwslezer. Eerst dicht bij huis, bij Omroep West, en niet veel later in Hilversum, bij de NOS. Totdat ze toe was aan iets anders, iets nieuws. Dat heeft ze nu gevonden in een omgeving die – haar eigen woorden - ‘ook foute types aantrekt’.

26 augustus